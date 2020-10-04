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Ереван опроверг сообщения Баку о взятии Джебраила

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Минобороны Армении опровергло заявления Баку о взятии города Джебраил (Мехавакан) на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в воскресенье, 4 октября, официальный представитель военного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

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«Данное заявление является дезинформацией и не соответствует действительности», — передает его слова ТАСС.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об освобождении города Джебраил на линии соприкосновения в Карабахе.

«Сегодня азербайджанская армия освободила города Джебраил и несколько сел Джебраильского района», — написал он в Twitter.

Также в этот день Азербайджан сообщил о тяжелом ранении президента непризнанной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна, однако пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян эти сведения опроверг.

4 октября Карабах заявил, что в ответ на обстрелы своей территории Азербайджаном начинает удары по его военным объектам. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

В Баку же сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергла огонь со своей территории.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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