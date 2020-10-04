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Корреспондент «Известий» сообщил о новых ударах в Степанакерте

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По центру карабахской столицы Степанакерту нанесены новые удары, в результате бомбежки разрушено здание школы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает корреспондент «Известий».

По его данным, прогремело три удара. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

О начале атаки на город ранее в этот день объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Там заявили, что удары по военным объектам Азербайджана являются ответом на обстрелы Баку территории Карабаха. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

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Позднее карабахская армия сообщила о разрушении военного аэродрома в Гяндже. Азербайджан ответил, что аэродром не разрушен, но от ударов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения.

Глава НКР Араик Арутюнян заявил, что отдал приказ прекратить обстрелы Азербайджана во избежание жертв, но, если противник не сделает соответствующих выводов, готов их возобновить.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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