Корреспондент «Известий» сообщил о новых ударах в Степанакерте

По центру карабахской столицы Степанакерту нанесены новые удары, в результате бомбежки разрушено здание школы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает корреспондент «Известий».

По его данным, прогремело три удара. В городе звучат сирены воздушной тревоги.

О начале атаки на город ранее в этот день объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Там заявили, что удары по военным объектам Азербайджана являются ответом на обстрелы Баку территории Карабаха. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

Позднее карабахская армия сообщила о разрушении военного аэродрома в Гяндже. Азербайджан ответил, что аэродром не разрушен, но от ударов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения.

Глава НКР Араик Арутюнян заявил, что отдал приказ прекратить обстрелы Азербайджана во избежание жертв, но, если противник не сделает соответствующих выводов, готов их возобновить.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.