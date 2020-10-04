Ереван обвинил Баку в целенаправленных атаках на гражданские объекты

Азербайджанские вооруженные силы, используя вооружения разных калибров, атакуют мирное население и гражданскую инфраструктуру. Об этом 4 октября заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Глава МИД Армении выразил глубокую озабоченность в связи с прямым вовлечением Турции в агрессивные действия Азербайджана, в том числе посредством отправки в Азербайджан иностранных террористов, что несет угрозу подрыва безопасности перерастания в полномасштабную войну», — добавляется в сообщении армянского ведомства в Twitter.

Ранее в этот день в Баку сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергла огонь со своей территории.

Позднее власти НКР сообщили, что нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана в ответ на обстрел азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте. Утверждалось, что карабахские военные уничтожили азербайджанский аэродром в Гяндже. В Баку это опровергли.

Обострение конфликта в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.