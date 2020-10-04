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Меркель поддержала заявление Минской группы ОБСЕ по Карабаху

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Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждалось обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

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«Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры», — цитирует Деммер «РИА Новости».

Она также добавила, что Меркель выступила за согласование враждующими сторонами гуманитарной паузы для выноса тел погибших из зоны боевых действий.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Пашинян поприветствовал призыв лидеров трех стран и заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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