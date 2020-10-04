Эксперты объяснили отсутствие нефтепродуктов в пробах воды у Камчатки

Загрязнение воды у берегов Камчатки произошло в придонном слое, в связи с чем первые пробы воды не показали превышения уровня нефтепродуктов. Об этом в воскресенье, 4 октября, заявили в правительстве края со ссылкой на Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Камчатгидромете).

«Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы», — сказала начальник Камчатгидромета Вера Полякова.

Она также отметила, что загрязнение прибрежной акватории Тихого океана действительно произошло, а погибших морских обитателей выбросило на берег из-за шторма.



Губернатор края Владимир Солодов ранее в этот день отметил, что загрязнения воды в Авачинском заливе уже нет, но на дне обнаружены скопления мертвых животных.

«Цвет воды нигде не отличается от нормального, пятен загрязнения нет. Также сделали облет квадрокоптером, он подтверждает эти выводы. <…> Сегодня также водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине 4-5 м скопления [мертвых] морских ежей и звезд, такая полоса идет. После нее море живое, утверждают они, там таких явлений нет», — сообщил он в Instagram.

Генпрокуратура России взяла на контроль проверку фактов загрязнения, по результатам которой будет дана уголовно-процессуальная оценка действиям причастных лиц.

«В связи с дополнительной информацией о выявлении загрязненных участков территория проверки расширена: проверочные мероприятия проводятся в бухтах Большая и Малая лагерная и бухте Бабья», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Солодов рассказал, что в Москву для исследований экспертами-токсикологами и биологами направили более 250 кг проб воды, песка, донных отложений и останков морских животных с загрязненного побережья Камчатки.

Как отметил губернатор, сначала нужно определить отравляющее вещество, а затем искать источник. Он также сообщил, что с таким загрязнением регион еще не сталкивался.