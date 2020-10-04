Мошенницу с сайта объявлений нашли в Липецке

Липчанка обманула жителей четырех городов и одной республики. Она собрала 15 тыс. рублей деньги за золото, часы и елочные украшения, но товар так и не выслала. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, жертвами преступления стали жители Тулы, Каширы, Самары, Перми и Мордовии. Все они за незначительные суммы решили купить золото, елочные украшения, часы на сайте объявлений, передает GOROD48.

Подозреваемую удалось найти. В настоящее время по уголовному делу проводится дознание.

