В Баку назвали обстрелы из Армении расширением зоны боевых действий

Открытие огня из Армении означает расширение зоны боевых действий, заявили в министерстве обороны Азербайджана в воскресенье, 4 октября.

«Открытие огня с территории Армении по территории Азербайджана носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий», — передает «РИА Новости» заявление главы ведомства генерал-полковника Закира Гасанова.

Ранее в этот день в Баку сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа. Также азербайджанская сторона утверждает, что из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

В минобороны Армении, в свою очередь, ответили, что с территории республики «никакого огня в направлении Азербайджана не ведется». Кроме того, там обвинили Баку в артиллерийских и авиаударах по карабахским городам Мартакерт и Степанакерт.

Позднее власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщили, что нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана в ответ на обстрел азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте. Утверждается, что карабахские военные уничтожили азербайджанский аэродром в Гяндже.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.