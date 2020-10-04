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Человека зажало в машине при ДТП в Москве

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Из-за столкновения двух легковых автомобилей в Москве один человек оказался зажат в машине. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 4 октября.

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ДТП произошло на Новоарбатском мосту.

По информации телеканала, столкнулись автомобили Volkswagen и Audi.

Один человек в результате аварии оказался зажат в машине, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что три человека погибли в результате лобового столкновения «КамАЗа» и легкового автомобиля в Каневском районе Краснодарского края.

По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика экстренно затормозил, после чего его транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где он допустил лобовое столкновение с автомобилем Nissan.

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