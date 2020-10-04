Не менее 18 человек погибли при ДТП в Китае

Не менее 18 человек погибли и один пострадал в ДТП на северо-востоке Китая. Об этом сообщила полиция города Фуюй (провинция Цзилинь).

Авария произошла рано утром 4 октября. Фургон врезался в следовавший в попутном направлении трактор, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком, передает ТАСС.

Подробности случившегося выясняются.

3 октября в Краснодарском крае грузовик врезался в легковую машину. В результате лобового столкновения погибли три человека.