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В Москве еще 944 пациента выздоровели от COVID-19

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Еще 944 пациента вылечились от коронавируса в Москве за последние сутки, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 4 октября.

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«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <...> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 031 человека», — сообщила вице-мэр.

Ранее, 4 октября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице медленно, но верно стабилизируется. Число госпитализированных приближается к тысяче в сутки, среди них много тяжелых.

2 октября заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев поделился мнением о том, когда Россия сможет победить коронавирус.

По его словам, пандемия будет продолжаться, а заболеваемость будет расти, если иммунитета к коронавирусу не будет у 70% населения.

По данным на 3 октября, за время распространения коронавируса в России зафиксировано 1 204 502 случая заболевания, выздоровели 975 859 человек, 21 251 человек умер. Данные на 4 октября ожидаются позднее.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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