Три человека погибли при пожаре в Подмосковье

Три человека стали жертвами пожара в частном доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в областном главке МЧС в воскресенье, 4 октября.

Площадь пожара составила 64 кв. м, передает ТАСС.

Причины возгорания выясняются, ведется опознание жертв. По информации областной прокуратуры, среди погибших есть ребенок.

3 октября при пожаре в частном доме в Крыму погиб 50-летний мужчина и двое его внуков. Родители детей ушли в гости и заперли дверь снаружи, так как были случаи, что мальчики убегали со двора. Причиной возгорания, вероятно, стали игры детей со спичками.