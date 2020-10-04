Армения сообщила о перестрелках в Карабахе

В Нагорном Карабахе в воскресенье, 4 октября, продолжаются боестолкновения. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Идет перестрелка, на отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», — написала она в Facebook.

Ранее, 4 октября, корреспонденты сообщили о новой воздушной тревоге в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.