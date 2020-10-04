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Глава Камчатки пообещал увольнять за замалчивание загрязнения океана

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригрозил уволить должностных лиц, причастных к замалчиванию ситуации с загрязнением океана в области Авачинской бухты. Об этом он заявил в ролике, опубликованном 4 октября в Instagram.

Ранее в воскресенье чиновник принял участие в рейде по побережью, как и обещал накануне.

«Сразу могу сказать, если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, сразу будут уволены. В отношении федеральных структур я буду обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности», — сказал губернатор.

В инспекции территории также приняла участие вице-спикер Госдума Ирины Яровая, которая как раз находилась с рабочим визитом в Камчатском крае. По итогам рейда она выразила уверенность, что местные надзорные органы не приняли надлежащих мер после сообщений о загрязнении побережья.

3 октября управление Следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку после массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива.

Были отобраны пробы воды, воздуха и песка. Их исследуют в лаборатории, первые результаты станут известны 5 октября.

Первыми тревогу забили местные серферы. Они жаловались, что после контакта с водой у них пострадали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два.

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