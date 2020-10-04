Клинт Иствуд начал работу над новым фильмом

Американский кинорежиссер Клинт Иствуд начал подготовку к съемкам своего следующего фильма, в котором сыграет главную роль, сообщает 2 октября Deadline.

Источники портала рассказали, что 90-летний Иствуд ищет пейзажи для новой картины, несмотря на то, что компания Warner Bros. официальный старт проекту еще не дала. По их словам, Иствуд может выпустить фильм уже к следующей зиме.

Роуд-муви под названием «Плачь, мачо» станет экранизацией одноименного романа 1978 года Ричарда Нэша. Иствуд в фильме сыграет коневода, который решает подзаработать и соглашается перевезти через границу сына своего босса, похищенного у матери-алкоголички.

Отмечается, что Нэш написал сценарий по этому сюжету еще в начале 70-х, однако не смог заинтересовать голливудских боссов, после чего преобразовал его в книгу.

Некоторое время назад на главную роль в экранизации рассматривали актера Арнольда Шварценеггера.

Клинт Иствуд — обладатель пяти премий «Оскар». Среди его лучших фильмов — «На несколько долларов больше» (1965), «Хороший, плохой, злой» (1966), «Малышка на миллион» (2004), «Гран Торино» (2008).