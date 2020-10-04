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Подозрительную сумку обнаружили рядом с госпиталем Трампа

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Полиция перекрыла дорогу около военного госпиталя имени Уолтера Рида в Штате Мэриленд, где проходит лечение заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп, из-за подозрительной сумки. Об этом 4 октября сообщает телеканал NBC.

Инцидент прервал акцию сторонников американского лидера, которые собрались у медицинского центра, чтобы поддержать Трампа.

После этого на место прибыл отряд по обезвреживанию бомб и правоохранители с ищейками. Они проверили находку, убедившись в ее безопасности, а затем позволили сторонникам Трампа продолжить свое шествие.

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. В этот же день американский лидер в легкими симптомами был доставлен в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

По словам лечащего врача Трампа Шона Конли, глава государства должен пройти экспериментальный пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир». Перспективы его лечения оцениваются как «осторожно-оптимистичные».

19 сентября спецслужбы США перехватили отравленное рицином письмо, которое было направлено на имя Трампа. Вещество при попадании внутрь может вызвать тошноту, рвоту, привести к отказу внутренних органов и смерти.

Позже власти задержали 53-летнюю гражданку Канады Паскаль Ферье по подозрению в отправке. Она находится под стражей, но отрицает вину.

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