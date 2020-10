Подозрительную сумку обнаружили рядом с госпиталем Трампа

Полиция перекрыла дорогу около военного госпиталя имени Уолтера Рида в Штате Мэриленд, где проходит лечение заболевший коронавирусом президент США Дональд Трамп, из-за подозрительной сумки. Об этом 4 октября сообщает телеканал NBC.

Инцидент прервал акцию сторонников американского лидера, которые собрались у медицинского центра, чтобы поддержать Трампа.

A suspicious package was just left outside Walter Reed. Police moved the crowd away from the bag #Trump #WalterReed #Trump2020 pic.twitter.com/Z57RouLqz3