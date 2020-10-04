Пашинян допустил обсуждение ввода российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на вопрос журналистов о вероятности введения российских миротворцев в зону карабахского конфликта.

В интервью телеканалу Al Jazeera 3 октября Пашинян отметил, что обсуждение вопроса миротворцев может вестись только в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию (РФ, Франция, США).

«Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте, в рамках Минской группы ОБСЕ», — указал армянский премьер.

Он также отметил факт глубокого сотрудничества Москвы и Еревана, в том числе в сфере безопасности.

Комментируя слова политика, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что миротворцы могут быть направлены в район Карабаха только при согласии обеих сторон конфликта — Армении и Азербайджана.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики начались столкновения сил Армении и Азербайджана. Стороны обвинили в начале обстрелов друг друга.

Кроме того, Ереван сообщает о поддержке Баку со стороны Турции и сирийских боевиков, которые прибыли в регион. Азербайджан эти данные опровергает. При этом Анкара выразила готовность оказать необходимую Баку помощь.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с момента решения автономии покинуть Азербайджанскую ССР в 1988 году, и потери контроля над регионом азербайджанскими властями в 1994 году.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.