Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом во время концерта

Рэпер Boulevard Depo подрался с фанатом, который выбежал на сцену во время концерта в Казани.

На видеозаписи, опубликованного телеканалом РЕН ТВ в воскресенье, 4 октября, запечатлен момент, как фанат выбежал на сцену и бросился к исполнителю, однако тот оттолкнул его и начал бить его руками и ногами.

Подбежавший охранник вытолкнул молодого человека со сцены. Отмечается, что после драки музыкант продолжил выступление.

В марте полузащитник лондонского ФК «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер вступил в словесную перепалку с фанатом, которая чуть не переросла в драку. Инцидент произошел вечером в среду, 4 марта, после домашней игры с «Норвич Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.