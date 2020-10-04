Азербайджанская армия смогла занять семь сел в трех районах в Карабахе

Азербайджанская армия взяла под контроль семь сел на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщил президент страны Ильхам Алиев в Twitter в субботу, 3 октября.

По его словам, военные Азербайджана «освободили» села Талыш Тартерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак в Джебраильском районе, а также Ашагы Абдуррахманлы в Физулинском районе.

Ранее в субботу Алиев сообщил, что войска страны заняли село Мадагиз.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентной по масштабам атаку Азербайджана на Нагорный Карабах. Он также добавил, что целью Баку и Анкары является не захват территорий, а уничтожение населения.

2 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт впервые с момента обострения конфликта была обстреляна из тяжелых ракетных установок. В результате погиб один человек, еще 11 были ранены.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.