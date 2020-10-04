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Врач назвала допустимые отклонения в зрении для космонавтов

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Врач-офтальмолог, руководитель научной группы Института медико-биологических проблем РАН, Ольга Манько рассказала, с какими отклонениями в зрении желающих стать космонавтами допускают к работе.

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По словам специалиста, кандидатам необходимо иметь стопроцентное зрение, однако небольшие отклонения, которые корректируются очками, допускаются.

«Острота зрения (должна быть) 1,0. Допускается наличие небольшого отклонения в рефракции глаза — до 3 диоптрий, которое корректируется очками», — цитирует Манько «РИА Новости» в воскресенье, 4 октября.

При этом оперативное лечение оптических аномалий роговицы допускается только методом лазерной фоторефракционной операции при условии, что должно пройти не менее трех лет после операции на момент осмотра.

Офтальмолог добавила, что все структуры глаза и сетчатка должны быть без травматических и дистрофических изменений.

26 сентября в Центре подготовки космонавтов сообщили, что конкурсная комиссия планирует направить предложение генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину по продлению отбора в отряд космонавтов до декабря.

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