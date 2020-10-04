Познер заявил о желании США наказать Россию

В случае победы или проигрыша Джо Байдена на президентских выборах США не упустят возможности «наказать» Россию, считает телеведущий Владимир Познер.

Так он прокомментировал появление в Нью-Йорке провокационных плакатов о русском языке. Лозунги на баннерах, по всей видимости, намекали на «вмешательство» России в выборы. Познер отметил, что подобные плакаты опасны, так как играют на «антирусских настроениях», распространенных в США.

Журналист в беседе с Росотрудничеством напомнил, что Демократическая партия уже использовала в 2016 году ход с обвинением России во вмешательстве, несмотря на отсутствие доказательств. Теперь же такие намеки, по его мнению, выгодны для Демпартии.

«На всякий случай вновь вспомнить о так называемом «вмешательстве России» в избирательный процесс — это для Демократической партии такой хороший ход. Потому что, если они проиграют, а они проиграть могут, они опять спишут свой проигрыш на Россию», — цитирует Познера «РИА Новости».

Он отметил, что после этого демократы «потребуют крови», а именно – новых санкций. Кроме того, даже в случае победы кандидата от Демпартии Джо Байдена, Вашингтон вряд ли упустит возможность «наказать» Россию.

2 октября Конгресс русских американцев (CRA) призвал компанию Manhattan Mini Storage убрать баннер о русском языке, появившийся в Нью-Йорке. На здании компании вывесили плакат с призывом проголосовать на выборах, так как «уроки русского языка дорогие».

В CRA указали, что подобные лозунги являются этнической дискриминацией.

Впервые США обвинили Москву во «вмешательстве» в 2016 году после победы на выборых президента Трампа. При этом никаких доказательств представлено не было. Москва назвала обвинения частью внутриполитической борьбы в Штатах.

Кроме того, 29 сентября стало известно, что спецслужбы США знали о данных российской разведки о том, что кандидат от демократов Хиллари Клинтон планирует устроить скандал, обвинив Трампа в связях с Москвой.