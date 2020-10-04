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Трамп сообщил о скором возвращении к предвыборной кампании

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Президент США Дональд Трамп, который заболел коронавирусом, заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к предвыборной кампании.

Видеозапись, на которой американский лидер в течение четырех минут рассказывает о своем состоянии, была опубликована в Twitter в воскресенье, 4 октября. По словам Трампа, когда он приехал в военно-медицинский госпиталь, его самочувствие было «не таким уж хорошим», однако сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

«Я думаю, что вернусь скоро, жду не дождусь, когда можно будет довести кампанию до конца», — рассказал он.

В комментариях пользователи соцсети высказали главе государства слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления, пожелав удачи на предстоящих выборах.

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Накануне лечащий врач главы государства Шон Конли ранее заявлял, что самочувствие президента США оценивается как хорошее, глава государства не испытывает проблем с дыханием.

По словам Конли, на данный момент команда врачей очень довольна прогрессом, достигнутым президентом в лечении. Он также добавил, что у Трампа на протяжении суток нет повышенной температуры, искусственная вентиляция легких ему не требуется.

При этом глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз рассказал, что состояние американского лидера в последние сутки «очень тревожило» официальную резиденцию главы государства.

2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом.

Ряд мировых лидеров, среди которых президент РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября.

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