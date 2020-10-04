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В Киеве мотоциклист открыл огонь по прохожим

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В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим, сообщила патрульная полиция украинской столицы в Facebook в воскресенье, 4 октября.

Инцидент произошел вечером на ул. Казимира Малевича. Очевидцы сообщили полиции, что проезжавший мимо мотоциклист достал пистолет и начал стрелять по прохожим, после чего скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленника на ул. Деловой. Водитель проигнорировал требование остановиться, однако при попытке скрыться столкнулся с патрульным автомобилем Toyota и получил травму ноги. Ему была оказана первичная медицинская помощь.

Отмечается, что у мужчины был обнаружен предмет похожий на оружие.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в США неизвестный выстрелил из окна автомобиля по другой машине во время демонстрации в поддержку президента США Дональда Трампа.

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