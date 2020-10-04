Кирпич упал на голову женщине в центре Москвы

В центре столицы на голову женщине упал кирпич, она госпитализирована, сообщает в воскресенье, 4 сентября, РЕН ТВ.

Инцидент произошел около ресторана на улице Пресненский Вал.

Отмечается, что кирпич упал с верхних этажей здания. 33-летнюю пострадавшую госпитализировали. Подробности происшествия выясняются.

В июле в центре Саратова кирпичная стена обрушилась на легковой автомобиль. Инцидент произошел у дома на улице Челюскинцев, никто из прохожих не пострадал.