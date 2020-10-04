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Глава непризнанной НКР заявил об улучшении позиций армии Карабаха

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Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян рассказал, что армия Карабаха улучшила свои позиции после тяжелых боев в субботу, 3 июня.

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Он подчеркнул, что военные совершают «великие подвиги» для защиты родной земли и своих семей.

«После тяжелых боев армия обороны сегодня улучшила свои позиции, подготовив почву для дальнейшего продвижения вперед», — написал он в Facebook.

Также Арутюнян сообщил, что продолжает руководить республикой в соответствии со своими должностными обязанностями.

Ранее в субботу глава Карабаха сообщил, что прибыл на линию фронта. Вместе с ним приехали главы служб национальной безопасности Армении и НКР.

Он призвал всех присоединиться к битве за Карабах, так как «час настал».

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

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