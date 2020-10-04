Прямой эфир
Сюжет:

Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в ряде регионов России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На следующей неделе в европейской части России ожидается превышение климатической нормы на пять градусов, сообщила специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

Аномально теплая погода установится в Московской, Тверской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Ивановской, Владимирской и Смоленской областях.

Также превышение климатической нормы ожидается в Ярославской, Новгородской и Белгородской областях.

В столице также ожидаются небольшие осадки и облачная погода.

Так, в Москве в понедельник ожидается +18…+20 градусов, во вторник — до +21, пишет 4 октября ТАСС.

Накануне глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда в столичном регионе стоит ожидать первого снега. По его словам, бабье лето закончится уже на следующей неделе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020