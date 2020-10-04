Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло в ряде регионов России

На следующей неделе в европейской части России ожидается превышение климатической нормы на пять градусов, сообщила специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Аномально теплая погода установится в Московской, Тверской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Ивановской, Владимирской и Смоленской областях.

Также превышение климатической нормы ожидается в Ярославской, Новгородской и Белгородской областях.

В столице также ожидаются небольшие осадки и облачная погода.

Так, в Москве в понедельник ожидается +18…+20 градусов, во вторник — до +21, пишет 4 октября ТАСС.

Накануне глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, когда в столичном регионе стоит ожидать первого снега. По его словам, бабье лето закончится уже на следующей неделе.