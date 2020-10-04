Зеленский снял ограничения зарплат в госкомпаниях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит отменить временный потолок зарплат в государственных компаниях. В конце апреля украинский кабинет министров ограничил оклады чиновников и работников госкомпаний на период пандемии COVID-19 суммой в 47 тыс. гривен в месяц – это примерно $1,7 тыс.

Но 28 августа Конституционный суд Украины признал постановление правительства незаконным.

В середине сентября кабинет министров уже отменил «эпидемический» потолок зарплат для руководства принадлежащих государству украинских банков.