Неизвестный устроил стрельбу во время шествия в поддержку Трампа в Огайо

В американском штате Огайо неизвестный выстрелил из окна автомобиля по другой машине во время демонстрации в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщает NBC4I в субботу, 3 октября.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция штата разыскивает черный пикап, в котором ехал стрелявший.

Ранее в субботу сообщалось, что один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в жилом многоквартирном доме на севере Торонто.