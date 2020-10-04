Прямой эфир

Неизвестный устроил стрельбу во время шествия в поддержку Трампа в Огайо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В американском штате Огайо неизвестный выстрелил из окна автомобиля по другой машине во время демонстрации в поддержку президента США Дональда Трампа, сообщает NBC4I в субботу, 3 октября.

В результате стрельбы никто не пострадал.

Полиция штата разыскивает черный пикап, в котором ехал стрелявший.

Ранее в субботу сообщалось, что один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в жилом многоквартирном доме на севере Торонто.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020