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В Петербурге загорелся мусороперерабатывающий завод на площади 2,5 тыс. кв. м

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В Санкт-Петербурге на территории мусороперерабатывающего завода произошло возгорание на площади 2,5 тыс. кв. м, говорится на сайте городского ГУ МЧС в субботу, 3 октября.

Сообщение о пожаре на территории предприятия в Красносельском районе поступило спасателям около 22:30 (мск), к его ликвидации привлечены более 60 человек и 16 единиц техники.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в 23:48 пожар был локализован. Изначально ему был присвоен второй номер сложности. Сейчас ранг пожара снижен до 1-БИС.

В сентябре в Эстонии загорелась станция по приему отходов в деревне Сельяметса Пярнуского уезда. Огонь вспыхнул в ангаре площадью 100x60 м, произошло несколько взрывов.

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