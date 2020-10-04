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В Ростове-на-Дону мужчина прикурил от Вечного огня

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Мужчина прикурил от мемориала Вечного огня в Ростове-на-Дону, полиция начала поиски злоумышленника.

Соответствующая видеозапись была опубликована в Telegram-канале «Ростов главный» в субботу вечером. На ней видно, как молодой человек достает сигарету и пытается прикурить от мемориала. О том, когда именно сделана запись, не сообщается.

Правоохранители проводят проверку по данному факту и ведут поиски молодого человека.

«По данному факту сотрудники полиции проводят проверку», — сообщили RostovGazeta в региональном ГУ МВД.

23 сентября сообщалось, что девушка легла на одну из плит Завокзального мемориального комплекса в Сочи, в котором захоронено более двух тысяч советских солдат. По мнению пользователей Сети, она решила там позагорать.

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