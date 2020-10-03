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Twitter заблокирует посты с пожеланием смерти Трампу от COVID-19

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Платформа Twitter будет удалять посты, в которых заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу желают смерти, сообщил 3 октября портал Motherboard.

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«Контент, в котором содержится пожелание смерти, серьезных телесных повреждений или смертельного заболевания, противоречит нашим правилам», — говорится в заявлении социальной сети.

При этом пользователя, который написал подобный твит, могут заблокировать, ее отметили представители.

Отмечается, что речь не идет о каждом посте, а приоритет по удалению контента будет отдаваться твитам «с четкий призывом к действию, который потенциально может причинить реальный вред».

2 октября Трамп сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Как отметили в администрации президента США, у него «мягкие симптомы» и он продолжит работу из военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида, куда был доставлен.

По словам лечащего врача американского лидера Шона Конли, глава государства в медицинском центре пройдет экспериментальный пятидневный курс приема противовирусного препарата «Ремдесивир».

После известий о выявленном COVID-19 у американского лидера в социальные сетях резко выросло число постов со слухами и теориями заговора относительно ситуации. Так, некоторые пользователи заподозрили демократов в намеренном заражении Трампа, а другие убеждены, что американский лидер имитирует болезнь.

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