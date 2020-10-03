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В Белом доме назвали состояние заболевшего Трампа «очень тревожным»

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Состояние президента США Дональда Трампа, который заболел коронавирусом, в последние сутки «очень тревожило» сотрудников Белого дома, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Марка Медоуза, главу аппарата сотрудников официальной резиденции главы государства.

Он подчеркнул, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение в процессе выздоровления американского лидера.

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«Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению», — цитирует его AP в субботу, 3 октября.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, Трамп получал кислородную поддержку в Белом доме перед госпитализацией в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера-Рида.

При этом лечащий врач главы государства Шон Конли ранее заявлял, что самочувствие президента США оценивается как хорошее, глава государства не испытывает проблем с дыханием.

По словам Конли, на данный момент команда врачей очень довольна прогрессом, достигнутым президентом в лечении. Он также добавил, что у Трампа на протяжении суток нет повышенной температуры, искусственная вентиляция легких ему не требуется.

В свою очередь в администрации президента США ранее сообщили, что у Трампа «мягкие симптомы» и он продолжает работу. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.

2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Ряд мировых лидеров, среди которых президент РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

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