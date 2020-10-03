В Москве за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве скончались 29 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в столичном оперштабе.

В общей сложности за все время пандемии в городе умерли 5343 человека с COVID-19.

При этом за последние сутки в городе выздоровели 1069 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число вылечившихся москвичей достигло 252 087.

Ранее в субботу в оперштабе рассказали, что в Москве за сутки выявили 2884 новых случаев COVID-19. Госпитализировано в столичные больницы 896 человек, из них на ИВЛ находятся 245 пациентов.

Всего в городе к 3 октября зафиксировано 300 613 случаев коронаруса.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении удаленки для 30% сотрудников московских компаний с 5 по 28 октября в связи с распространением коронавируса.

Позже власти Москвы ввели штрафы за нарушение данного предписания. Так, за первое нарушение сотрудников юридические лица заплатят от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а индивидуальные предприниматели — от 30 тыс. до 50 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.