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Три человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

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Три человека погибли в результате лобового столкновения «КамАЗа» и легкового автомобиля в Каневском районе Краснодарского края. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

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Авария произошла на 118-м км автодороги «Краснодар — Ейск». По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика экстренно затормозил, после чего его транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где он допустил лобовое столкновение с автомобилем Nissan.

«В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 56-летний водитель легковушки и два его пассажира, 1989 и 1965 годов рождения», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в субботу стало известно о гибели двух человек при столкновении четырех грузовиков и легкового автомобиля в подмосковных Бронницах. Оба погибших — взрослые.

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