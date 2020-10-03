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Бастрыкин проконтролирует расследование гибели животных на Камчатке

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Камчатскому краю доложить о ходе проверки по факту массовой гибели морских обитателей на Халактырском пляже. Об этом 3 октября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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По ее словам, на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с целью проведения осмотра территорий, где животные выбросились на берег.

«Специалистами отобраны пробы морской воды, атмосферного воздуха и песка, а также выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении официального представителя СК.

По результатам экспертных исследований и проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

О том, что морские обитатели массово выбросились на Халактырском пляже на Камчатке, стало известно 3 октября. По предварительной версии, это произошло из-за химического загрязнения воды.

Как заявил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, по результатам проб, показавших превышение по фенолам и нефтепродуктам, у спецслужб появилось несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но из-за «недостаточности оснований» выбрать одну из них невозможно.

Кроме того, ситуацию взял на контроль комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию.

29 сентября губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухли веки и появилось раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

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