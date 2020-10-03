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Частный самолет совершил аварийную посадку в Ленинградской области

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Легкомоторный частный самолет совершил аварийную посадку на территории порта Бронка в городе Ломоносове Ленинградской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

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По предварительной информации, причиной аварийной посадки стал отказ двигателя.

В самолете находились пилот и пассажир, они не пострадали.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, а также доследственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

8 ноября 2019 года самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае.

Предположительно, это произошло из-за неисправности двигателя. В результате ЧП никто не пострадал.

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