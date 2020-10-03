В Карабахе заявили об отсутствии от Баку предложений о перемирии

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не получали от Азербайджана предложений о перемирии. Об этом 3 октября заявил глава министерства иностранных дел НКР Масис Маилян.

«Мы уверены в том, что международное признание Республики Арцах может послужить рычагом для установления мира в регионе. Что касается временного перемирия, то мы подобного предложения не получали», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирные переговоры по Нагорному Карабаху возможны только в случае приостановки боевых действий со стороны Азербайджана.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Баку никогда не отказывался от переговоров по Карабаху. По словам азербайджанского лидера, он лично участвует в этом процессе с 2003 года и в общении с предыдущими руководителями Армении удавалось достичь ощутимых результатов, однако нынешние власти свели эти достижения на нет. Ответственность за сегодняшнюю ситуацию он возложил лично на Пашиняна и его правительство.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.