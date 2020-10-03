В центре имени Чумакова назвали сроки начала применения вакцины от COVID-19

Применение «живой вакцины» от коронавируса, которая разрабатывается в Федеральном научном исследовательском центре имени Чумакова РАН, может начаться в ноябре. Об этом заявил в субботу, 3 октября, гендиректор института Айдар Ишмухаметов.

«Первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение мы можем начать уже с этого периода. Либо после третьей фазы», — сказал он в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ.

25 сентября цeнтр имени Чумакoва пoлучил разрешениe Минздравa на клиническиe испытaния на добровoльцах разрабoтанной им вaкцины от коронавируса.

Первую в России и в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа, напоминает «Газета.ру».

Еще одну вакцину от COVID-19 в РФ разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября в Роспотребнадзоре рассказали о завершении клинических исследований препарата, в тот же день Федеральный институт промышленной собственности выдал «Вектору» патенты на вакцину. Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.