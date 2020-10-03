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В высотке на Котельнической набережной в Москве произошел пожар

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В Москве в высотке на Котельнической набережной произошел пожар, сообщает 3 октября телеканал РЕН ТВ.

В московском главке МЧС сообщали, что из окон здания валил белый дым.

К настоящему моменту огонь потушен, информации о пострадавших не поступало. По данным ТАСС, загорелся шкаф на площади 1 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

1 октября сообщалось, что в селе Ягул в Удмуртии загорелся склад, огонь охватил площадь в 1 тыс. кв. м. Из горящего здания эвакуировали 20 человек.

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