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Баку опроверг участие иностранных военных в операциях Азербайджана

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Иностранные военные не участвуют в боевых операциях Азербайджана. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил замглавы МИД республики Фариз Рзаев.

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«В том, что касается участия каких-либо иностранных специалистов, представителей или войск в боевых операциях на нашей стороне — это не соответствует действительности. У Азербайджанской республики нет такой потребности», — сказал он ТАСС, отвечая на вопрос о том, оказывает ли Турция военную помощь азербайджанской стороне.

Начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, в свою очередь, назвал фейковой запись радиопереговоров якобы азербайджанских и турецких военнослужащих о военных действиях в Нагорном Карабахе. Аудио было опубликовано Службой национальной безопасности (СНБ) Армении в YouTube.

«Распространенная в армянских СМИ аудиозапись якобы переговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радиостанции в ходе боевых действий - не что иное, как фальшивый продукт спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет никакого отношения к боевым действиям», — приводит «РИА Новости» его слова.

В СНБ утверждают, что на записи — переговоры турецких военных и арабских наемников, участвующих в боевых действиях в Карабахе. В ведомстве сообщили, что полученные сведения переданы через официальные каналы партнерским спецслужбам.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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