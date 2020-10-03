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Ученые из США обнаружили новое опасное осложнение коронавируса

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Американские ученые обнаружили у взрослых острый воспалительный синдром MIS-A, являющийся тяжелым осложнением коронавируса. Об этом сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний США.

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Ранее этот синдром отмечался у детей и подростков, переболевших COVID-19. Его симптомами являются проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, в частности аритмия и боли в животе. При этом у заболевших не было признаков острого респираторного заболевания.

Специалисты подробно описали 16 случаев, зафиксированных в США и Великобритании у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет. У всех обнаружили аритмию, у 12 человек была повышенная температура, и только у восьми из них были респираторные симптомы. Из всех них десять пациентов попали в реанимацию, а два человека скончались.

В то же время отмечается, что точное время между заражением коронавирусом и возникновением MIS-A пока не установлено. В связи с этим ученые не могут ответить на вопрос, являются ли эти симптомы признаком тяжелой формы COVID-19 либо это постинфекционный процесс. Известно, однако, что у пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через 2–5 недель.

26 сентября стало известно, что ученые открыли способность витамина D снижать риск тяжелой формы COVID-19. Спeциалисты взяли oбразцы крoви у 235 пaциентов в мoмент их пoступления в бoльницу и измeрили сoдержание 25-гидрoксивитамина D в сывoротке — маркeра урoвня витаминa D.

Затем этих пациентов наблюдали, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжелые симптомы — потерю сознание, затрудненное дыхание и гипоксию. После этого исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем. Выяснилось, что у больных COVID-19, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

По последним данным Worldometer, по всему миру с начала пандемии коронавирусом заразились 34,9 млн человек, скончались более 1 млн. Больше всего заболевших — в США, Индии и Бразилии (7,5 млн, 6,5 млн и 4,8 млн соответственно).

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