Заподозренный в коррупции саратовский полицейский объявлен в розыск

Оперативник главка МВД по Саратовской области, которого заподозрили в получении крупной взятки, скрылся от следствия, на данный момент он объявлен в федеральный розыск. Об этом в субботу, 3 октября, сообщило областное управление Следственного комитета (СК).

По данным следствия, с декабря 2019 по июнь 2020 года оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону получил от жителя Саратова взятку в размере 780 тыс. рублей за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности организации, которую представлял мужчина.

«Подозреваемый от правоохранительных органов скрылся и объявлен следователями СК в федеральный розыск. Оперативными сотрудниками проводятся мероприятия, направленные на установление места его нахождения», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ). Фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

23 сентября двух бывших сотрудников полиции приговорили к тюремным срокам за получение взятки в размере 400 тыс. рублей.