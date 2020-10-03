Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных
Общество
Губернатор Камчатского края решил лично проверить загрязненный пляж
Общество
Минпросвещения не будет массово переводить школы на удаленку
Мир
Эрдоган пригрозил курдам новой турецкой операцией в Сирии
Мир
Третий сенатор США за два дня сообщил о заражении коронавирусом
Сюжет:

В Армении заявили об уничтожении азербайджанского вертолета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Азербайджанский вертолет уничтожен силами противовоздушной обороны Нагорного Карабаха, сообщило 3 октября минобороны Армении.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку отвергли возможность переговоров до прекращения огня

«Примерно в 15.50 (14.50 мск) средства ПВО Армии обороны Карабаха сбили вертолет противника», — написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Как сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага с места событий, в настоящее время в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте вновь звучит сирена воздушной тревоги.

Местные жители ищут укрытия в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее в этот день Азербайджан заявил, что занял новые опорные пункты на линии соприкосновения. Также в минобороны республики сообщили об уничтожении значительного количества живой силы и военной техники Армении. Ереван эти данные не подтвердил.

В то же время в непризнанной НКР сообщили, что за время эскалации конфликта Азербайджан потерял более 3 тыс. человек и сотни единиц техники.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020