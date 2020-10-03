В Армении заявили об уничтожении азербайджанского вертолета

Азербайджанский вертолет уничтожен силами противовоздушной обороны Нагорного Карабаха, сообщило 3 октября минобороны Армении.

«Примерно в 15.50 (14.50 мск) средства ПВО Армии обороны Карабаха сбили вертолет противника», — написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

Как сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага с места событий, в настоящее время в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте вновь звучит сирена воздушной тревоги.

Местные жители ищут укрытия в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее в этот день Азербайджан заявил, что занял новые опорные пункты на линии соприкосновения. Также в минобороны республики сообщили об уничтожении значительного количества живой силы и военной техники Армении. Ереван эти данные не подтвердил.

В то же время в непризнанной НКР сообщили, что за время эскалации конфликта Азербайджан потерял более 3 тыс. человек и сотни единиц техники.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.