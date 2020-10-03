В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян 3 октября написала в своем Facebook, что армия обороны Нагорного Карабаха при ударе по подразделению вооруженных сил Азербайджана уничтожила большое количество вооружений и личного состава противника.

«Армия обороны уничтожила готовящуюся к наступлению крупную группировку бронетехники противника, большое количество вооружений и личного состава. Таким образом, наступательные планы на одном из направлений сорваны», — сообщила пресс-секретарь.

Ранее в этот день Азербайджан заявил, что занял новые опорные пункты на линии соприкосновения. Также в минобороны республики сообщили об уничтожении значительного количества живой силы и военной техники Армении. Ереван эти данные не подтвердил.

В то же время в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что Азербайджан потерял более 3 тыс. человек за время эскалации и сотни единиц техники.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.