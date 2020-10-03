Третий сенатор США за два дня сообщил о заражении коронавирусом

Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США Рон Джонсон стал третьим сенатором за последние два дня, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Fox News 3 октября.

Утверждается, что 29 сентября Джонсон контактировал с человеком, у которого позднее был выявлен COVID-19. Узнав об этом, сенатор сдал тест, результаты которого оказались положительными.

«Тест сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона дал положительный результат на коронавирус. Он уже третий сенатор с положительным результатом теста за последние дни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон чувствует себя хорошо, симптомы COVID-19 у него не проявляются. Большинство помощников сенатора работали удаленно и не контактировали с ним.

2 октября COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, глава государства продолжает работать, он энергичен и пребывает в хорошем настроении.

При этом позднее американского лидера доставили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Трамп записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Врачи применяют «Ремдесивир» для лечения.

В тот же день о заражении коронавирусом сообщили сенаторы Том Тиллис и Майк Ли.