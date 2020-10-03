Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных
Общество
Губернатор Камчатского края решил лично проверить загрязненный пляж
Общество
Минпросвещения не будет массово переводить школы на удаленку
Мир
Эрдоган пригрозил курдам новой турецкой операцией в Сирии
Мир
Третий сенатор США за два дня сообщил о заражении коронавирусом
Сюжет:

Третий сенатор США за два дня сообщил о заражении коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената конгресса США Рон Джонсон стал третьим сенатором за последние два дня, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщает Fox News 3 октября.

Засел в голове: новый коронавирус может вызвать опухоль мозга
SARS-Cov-2 проникает в нервные клетки и запускает цепочку процессов, ведущих к их злокачественному перерождению

Утверждается, что 29 сентября Джонсон контактировал с человеком, у которого позднее был выявлен COVID-19. Узнав об этом, сенатор сдал тест, результаты которого оказались положительными.

«Тест сенатора от штата Висконсин Рона Джонсона дал положительный результат на коронавирус. Он уже третий сенатор с положительным результатом теста за последние дни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Джонсон чувствует себя хорошо, симптомы COVID-19 у него не проявляются. Большинство помощников сенатора работали удаленно и не контактировали с ним.

2 октября COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. По словам руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза, глава государства продолжает работать, он энергичен и пребывает в хорошем настроении.

При этом позднее американского лидера доставили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Трамп записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии. Врачи применяют «Ремдесивир» для лечения.

В тот же день о заражении коронавирусом сообщили сенаторы Том Тиллис и Майк Ли.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020