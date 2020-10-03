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Человек в костюме Халка разбил звезду Трампа в Голливуде

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Мужчина в костюме Халка — героя комиксов Marvel — разбил звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление полиции.

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Инцидент произошел вечером 2 октября. Вандал использовал кирку. Стоимость ущерба предварительно оценивается в $5 тыс. Личность злоумышленника пока не установлена, полиция ведет его поиски.

Рабочие уже приступили к восстановлению поврежденной звезды.

Трамп получил звезду за участие в шоу The Apprentice в 2007 году, когда он еще не был президентом. Памятный знак неоднократно становился мишенью вандалов.

Так, в июне 2020-го The Academy Music Business сообщал, что вандалы разбили тротуар со звездой. Причем никаких опознавательных знаков, что она принадлежит именно Трампу, не было. Тогда случившееся связали с волной протестов, прокатившейся по стране после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания его полицейскими.

В августе 2018 года муниципальный совет Западного Голливуда выступил с резолюцией о необходимости убрать именную звезду Трампа. Позднее в декабре того же года звезду главы государства испачкали красной краской, имитирующей кровь.

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