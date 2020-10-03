МИД РФ назвал ложью заявления Германии о неготовности России к диалогу по Навальному

Заявления немецких политиков о том, что Москва якобы не готова к диалогу с Германией по ситуации вокруг блогера Алексея Навального, являются откровенной ложью, говорится в опубликованном в субботу, 3 октября, заявлении МИД РФ.

«При воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов. Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, в МИДе отметили, что посольство России в Берлине получило отказ МИД Германии на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному.

В этот же день министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции, то Евросоюз обязательно введет санкции в отношении России по «делу Навального».

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Однако доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

Москва считает подобные заявления Берлина очередной информационной кампанией против России, отмечая, что обвинения не подкреплены фактами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 24 сентября, что в ОЗХО, которой, по утверждению Берлина, были переданы результаты анализов блогера, «морочили голову», утверждая, что никаких материалов по этому делу не получали.