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Алиев назвал условие прекращения конфликта в Карабахе

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Главным условием перемирия в Нагорном Карабахе остается вывод вооруженных сил Армении из региона, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Jazeera.

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«Наша позиция остается неизменной. <...> Они (войска Армении. — Ред.) должны покинуть наши территории, и только после этого война закончится, конфликт будет прекращен», — сказал Алиев в интервью, опубликованном 2 октября.

Как подчеркнул глава республики, требования Баку полностью соответствуют международному праву, так как «весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает Нагорно-Карабахскую Республику».

Он также добавил, что народы Армении и Азербайджана смогут жить в условиях мира в скором времени.

Ранее в октябре президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Алиеву и призвал к восстановлению режима прекращения огня и переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджанский лидер, в свою очередь, заявил, что Армения предпринимает шаги для срыва переговорного процесса.

2 октября столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерт впервые с момента обострения конфликта была обстреляна из тяжелых ракетных установок. В результате погиб один человек, еще 11 были ранены.

В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте после обстрела города. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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