Камыш загорелся в Воронежской области

Камыш горит на площади 5 га в Верхнемамоновском районе Воронежской области, пожар происходит в 300 м от домов, сообщил в субботу, 3 октября, «РИА Новости» источник в экстренных службах региона.

«Вблизи села Нижний Мамон, Верхнемамоновский район, происходит загорание камыша на площади 5 га», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на территории есть угроза распространения пожара, до ближайших домов всего 300 м.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

Днем ранее сообщалось, что в Астрахани в Ленинском районе горит камыш. Пожар также зафиксировали недалеко от жилого сектора.