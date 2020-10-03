На складе с автомаслами в Новосибирске произошел пожар

На складе с автомаслами в Кировском районе Новосибирска произошел пожар, сообщила новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» в соцсетях в субботу, 3 октября.

«На улице Петухова загорелся склад с лакокрасочными покрытиями общей площадью 400 кв. м. <...> Столб черного дыма виден с разных районов левого берега», — говорилось в сообщении.

По сообщениям очевидцев, огонь быстро распространяется по зданию. Пожарные вынесли из помещений два газовых баллона.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города рассказали, что к месту возгорания уже выехал второй наряд пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 16 августа, сообщалось о пожаре в Кировском округе Омска, где горело здание склада. Примерная площадь пожара составила 600 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.