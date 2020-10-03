Росприроднадзор организовал рейд на Камчатке из-за гибели животных

Росприроднадзор организовал рейд из-за загрязнения у берегов Камчатки, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в субботу, 3 октября.

«Мы с первых сообщений организовали рейд (он у нас проводится как на регулярной основе, так и по конкретному факту). Отбираем пробы как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах — река, ручей, впадающий в океан в этом месте», — написала Радионова в Instagram.

Кроме того, ведомство направило запросы в Роспотребнадзор и Росгидромет о наличии информации по загрязняющим веществам, а также местные минздрав и минприроды.

В этот же день управление следственного комитета по Камчатскому краю начало проверку после информации о гибели морских животных в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерная недалеко от Петропавловска-Камчатского.

Специалисты отобрали пробы воды, воздуха и песка для исследований в лаборатории.

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту ранее опровергли версии о причастности к загрязнению воды у Халактырского пляжа кораблями и судами ВМФ России. Там заявили, что в номенклатуре горюче-смазочных материалов, использующихся в войсках на северо-востоке России, отсутствуют нефтепродукты и вещества с фенолом и его соединениями, которые якобы нашли в пробах воды с места загрязнения.

О массовой гибели морских животных, обнаруженных на Халактырском пляже на Камчатке, стало известно 3 октября. По предварительной версии, это произошло из-за химического загрязнения воды.

29 сентября глава региона Владимир Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Вице-премьер России Юрий Трутнев поручил оперативно устранить последствия загрязнения.